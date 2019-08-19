سفارة الدولة توزّع الأضاحي وكسوة العيد في إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وام

وزّعت سفارة دولة الإمارات في العاصمة الإثيوبية إديبس أبابا 2000 كسوة عيد الأضحى مقدمة من مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة على الأسر المحتاجة الإثيوبية وأسر اللّاجئين اليمنيّين هناك في إطار برامجها الموسميّة السنويّة الّتي اعتادت السّفارة على تنفيذها خلال عيد الأضحى المبارك. كما وزعت على الأسر المحتاجة قرابة 800 أضحية بتمويل من مؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعيّة الشّارقة الخيريّة، وجمعيّة الرّحمة للأعمال الخيريّة.