طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام القادمة طقس صحو إلى غائم جزئيا رطب مع احتمال تكون بعض السحب الركامية.

وذكر المركز في بيان له أن الطقس سيكون اليوم "الاثنين" صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق وتتكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا و جنوبا بعد الظهر.. و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية و شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم / س.. وموج البحر يكون في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط.

ويكون الطقس يوم "الثلاثاء" رطبا غربا صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س.. ويكون موج البحر في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم "الأربعاء" صحوا إلى غائم جزئيا ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويتواصل الطقس يوم "الخميس" صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم / س.. وموج البحر يكون في الخليج العربي و بحر عمان خفيفا إلى متوسط.

ويستمر الطقس يوم "الجمعة" صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/ س.. ويكون موج البحر في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط.