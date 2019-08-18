رئيس وزراء الهند يزور الإمارات السبت المقبل

المصدر: وام

يبدأ دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة يوم السبت المقبل زيارة للدولة.

و يبحث دولة ناريندرا مودي خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. تعزيز علاقات الصداقة التاريخية و التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية الهند.. إضافة إلى التطورات و مجمل القضايا الإقليمية و الدولية التي تهم البلدين.

تأتي زيارة رئيس وزراء الهند للدولة في إطار الحرص المشترك على تنمية علاقات الصداقة و التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.