لجنة عجمان الانتخابية تبدأ استقبال المرشحين لعضوية «الوطني»

المصدر: عجمان -عصام الدين عوض

بدأت اللجنة الانتخابية في إمارة عجمان منذ الصباح الباكر باستقبال المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 ' وذلك بعد أن أكملت اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوطنية استعداداتها منذ وقت مبكر، حيث عقدت العديد من الورش التدريبية للفريق العامل باللجنة.

مواقف للمرشحين

وقال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي رئيس اللجنة الانتخابية في إمارة عجمان أن اللجنة أكملت استعداداتها باكرا من أجل استقبال المرشحين للتيسير عليهم وإكمال إجراءات تسجيلهم إلكترونيا حيث تم تخصيص 5 كاونترات لاستقبالهم، منها كاونتر لاستقبال المرشحين واستلام البيانات والوثائق وآخر خصص لاستلام الرسوم المستحقة على كل عضوية وثلاثة أخرى لعملية التسجيل ' إضافة إلى تخصيص مواقف لهم.

وناشد السويدي كافة المرشحين بضرورة الإسراع لتسجيل أسمائهم تحاشيا للازدحام والانتظار حتى اليوم الأخير لعملية التسجيل ' مؤكداً على ضرورة إحضار كافة الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة للترشح التي أعلن عنها سابقا.