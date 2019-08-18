حمدان بن محمد: فخورون ببناء أول محطة كهرومائية بالمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

أرست «كهرباء دبي» عقد بناء أول مشروع من نوعه في المنطقة، والمتمثل بالمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء، بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، بـ 1.437 مليار درهم.

وعبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن فخره بهذا الإنجاز.

وقال في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «فخورون بإنجاز هيئة كهرباء ومياه دبي في ترسية عقد بناء أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي والمتمثل بالمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وبقيمة إجمالية تعادل 1,437 مليار درهم».

وأضاف: «في إطار الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2016 سيسهم المشروع الحيوي الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تطوير منطقة «حتا» وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما سيسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة الرامية إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

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