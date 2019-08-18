«نواعم » شرطة دبي يروّضن البحر

المصدر: دبي - رفيف الخليل

يمثل فريق الزوارق النسائي في شرطة دبي في مركز شرطة الموانئ مثالاً حياً لنواعم استطعن ترويض البحر لإنجاز مهمات الأمن البحري وتأمين الفعاليات التي تتطلب وجود العنصر النسائي.

وعلى الرغم من حداثة تشكيل الفريق النسائي لقيادة الزوارق المكون من 11 فتاة، لكن السعي دؤوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في إسعاد المجتمع والاستجابة للحالات الطارئة، والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالمرأة، والتي تتطلب وجود أفراد الشرطة النسائية، في مناطق متعددة، حيث يتم تأمين العديد من المناطق مثل شاطئ الممزر، نادي دبي للسيدات، جزر العالم، لامير، القناة المائية، والتي تتطلب الدقة في الحراسة ومراقبة الشواطئ وتأمينها.

ويتعامل الفريق بكل حرفية في تأمين الفعاليات والاستجابة للحالات الطارئة إن وجدت، بكل الظروف. ويكون في الزورق الواحد من 2 إلى 3 فتيات، حيث يتم توزيع الأدوار بينهن، ما بين القيادة وتفقد المعدات والأدوات الأساسية ومراقبة الطريق.

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