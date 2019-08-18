بدء تسجيل مرشحي انتخابات «الوطني» اليوم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تدخل الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 مرحلة جديدة، اعتباراً من اليوم، بفتح 9 مقار تسجيل على مستوى الدولة، أبوابها في تمام 8 صباحاً لاستقبال الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ممن تتوافر لديهم الشروط، حيث ستتم عملية التسجيل على مدار خمسة أيام متتالية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات لـ«البيان» عن زيادة أعضاء لجان الإمارات من 48 عضواً إلى 50 عضواً، فيما أشار التطبيق الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات 2019، إلى توزيع الأعضاء على 7 لجان تمثل كل إمارات الدولة، منهم 17 عضواً سيتولون مهام الإشراف على إدارة لجنة إمارة أبوظبي، و8 أعضاء لإدارة لجنة إمارة دبي، و5 أعضاء لإمارة الشارقة، و5 أعضاء لإمارة عجمان. كما تم تحديد 5 أعضاء لإدارة لجنة إمارة رأس الخيمة، و5 لإدارتها في أم القيوين، و5 آخرين لإمارة الفجيرة، حيث تم تشكيل تلك اللجان، بقرار من اللجنة الوطنية، بناءً على اقتراح دواوين الحكام، ويكون مقرها الإمارة المعنية.

جاهزية

وأكد رؤساء لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات جاهزية مقار تسجيل المرشحين لاستقبال طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية، والراغبين في خوض تجربة الانتخابات المقبلة في الفترة من 18 ولغاية 22 أغسطس 2019، مشددين في الوقت نفسه على حرص الفرق العامة في المقار على تقديم أفضل الخدمات، من مواقف مجانية و«كونترات»، وكادر مؤهل ومدرب، بما يلبي طموحات الفرد والمجتمع، وينسجم مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة لكل مراحل العملية الانتخابية. وستغلق مقار التسجيل الـ 9 أبوابها في تمام الساعة 3 ظهراً، على أن تتولى بعد ذلك اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، مهام الإعلان الرسمي عن أعداد المسجلين اليومي، بعد تسلمها لقوائم بكشوفات أسماء المسجلين في لجان الإمارات.

طلبات

وتتلقى لجان الإمارات طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية في مراكز التسجيل التي تتوزع في إمارات الدولة. ووفقاً للتعليمات التنفيذية للانتخابات يحق لكل عضو هيئة انتخابية الترشح لانتخابات المجلس في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه شروط الترشح.

ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم 25 من الشهر الجاري، مع منح أعضاء الهيئات الانتخابية الحق في تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين خلال الفترة من 26 إلى 28 من الشهر نفسه، على أن تعلن القائمة النهائية في الـ 3 من شهر سبتمبر المقبل، ويستطيع المرشح سحب طلب ترشيحه في موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل.

وقد حددت اللجنة الوطنية مراكز تسجيل المرشحين التي تم توزيعها في جميع إمارات الدولة، حيث تم في أبوظبي تحديد مجموعة من المراكز، هي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الطابق الثاني، وفي العين في قاعة رئيس مجلس الإدارة، استاد هزاع بن زايد، وفي الظفرة مجلس مدينة زايد.

وأما في دبي فقد تم تحديد قاعة حتا (سي - دي) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي الشارقة فسيتم قبول طلبات المرشحين في قاعة رقم (1) بمبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي عجمان سيتم استقبال الطلبات في قاعة الشيخ حميد في «متحف عجمان»، في حين سيتم استقبال الطلبات في أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، وفي إمارة رأس الخيمة سيتم استلام الطلبات في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة، وفي الفجيرة فسيتم استلام الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الطابق الثامن.

قوائم

وتضم القوائم التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات 337 ألفاً و738 عضواً بزيادة تصل إلى 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224 ألفاً و248 عضواً، حيث تحظى المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2019 بنسبة تصل إلى 50.62% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49.38%، وهو ما يبرز الإيمان الكبير لقيادة دولة الإمارات بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي، وخدمة الوطن والإسهام في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة من دواوين أصحاب السمو الحكام وحسب التوزيع الجغرافي لها 101549 عضواً في إمارة أبوظبي، و60772 عضواً في إمارة دبي، و64293 عضواً في إمارة الشارقة، و10165 عضواً في إمارة عجمان، و6653 عضواً في إمارة أم القيوين، و55289 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و39017 عضواً في إمارة الفجيرة.

شروط

وبيّنت اللجنة أن على الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن تتوفر فيهم الشروط الدستورية، وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 04 أكتوبر عام 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات إجراءات الترشح وفقاً للتعليمات التنفيذية بأن يتم تقديم طلبات الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة، وتقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح في الأماكن التي حددتها اللجنة.

ركيزة شبابية

تميّزت القوائم المعلنة بمشاركة كبيرة من الشباب، انطلاقاً من دورهم كركيزة رئيسية لمسيرة التقدم في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الشباب في قوائم عام 2019 (من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية التي سوف تمتد على جميع مناطق دولة الإمارات لاختيار ممثلين لهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.