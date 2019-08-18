خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي أندونيسيا والجابون

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الأندونيسية وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيسي أندونيسيا والجابون.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جوليان كوغيه بيكاليه رئيس وزراء جمهورية الجابون.