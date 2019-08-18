السعودية ضيف شرف النسخة الأولى من معرض «يوروتير الشرق الأوسط» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة الأولى من معرض يوروتير الشرق الأوسط، المعرض التجاري العالمي المتخصص في مجال إدارة وتطوير الإنتاج الحيواني، برئاسة راشد بن رصاص المنصوري، عن اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف لفعاليات النسخة الأولى من المعرض الذي عملت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على استقطابه للمنطقة، وتنظمه في العاصمة أبوظبي خلال الفترة 2-4 سبتمبر المقبل.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أهمية استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة ضيفَ شرف على فعاليات النسخة الأولى من المعرض باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال تطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وضمان استدامته في المنطقة، موضحاً أن ما تملكه من ممكنات قوية وبنية تشريعية فعّالة ومتطورة في مجال الاستدامة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، سيسهم في تعزيز الجهود الرامية لنقل المعرفة والخبرات للمزارعين المحليين وزوار المعرض، والاستفادة من التجربة الفعّالة للمؤسسات والشركات السعودية العاملة في مجال الإنتاج الحيواني، لافتاً إلى أن هذه الاستضافة تمثل مكتسباً كبيراً للمعرض في نسخته الأولى وإضافة مميزة لما سيتضمنه من برامج وفعاليات.

أولوية

وأشار معاليه إلى أن تطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتعزيزه بأحدث التكنولوجيات العالمية وتحقيق استدامته يمثل أحد أولويات وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي تعمل بدورها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة على مستوى الدولة وعلى رأسها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المجال على تحقيق هذا الهدف عبر العديد من القنوات، تشمل إيجاد مظلة تشريعية منظمة للقطاع، وإطلاق الاستراتيجيات والخطط والمبادرات والمشاريع الداعمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمعززة للقطاع بأحدث التجارب والإمكانات التقنية، بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وتوجيهات القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن التعاون الدولي وبالأخص مع دول المنطقة التي تمتلك خبرات مميزة في هذا المجال وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، يعد من أهــم الطرق التي تعمــل عبرها الوزارة لتحقيــق استدامــة هــذا القطــاع.

ويمثل معرض يوروتير الشرق الأوسط منصة مثالية للشركات الزراعية والمربين والمنتجين والفاعلين في مجال الإنتاج الحيواني، لدخول سوق المواشي المتنامي في المنطقة، في ظل وجود 265 مليون رأس من الماشية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والاستفادة من الفرص المتاحة للإسهام في إرساء مستقبل واعد للإنتاج الحيواني في المنطقة.