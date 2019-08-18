«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» يطلق فعاليات متنوعة في النصف الثاني من 2019

المصدر: دبي - البيان

كشف مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن تفاصيل برنامج فعالياته خلال النصف الثاني من عام 2019، والتي تشمل باقة من الفعاليات المتنوعة والتي تستهدف الطلبة والسيدات والموظفين والأزواج وأولياء الأمور والفئات العاملة، وأيضاً عموم أفراد المجتمع في دبي.

وبهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة، حرص المركز على تنويع برامجه لتشمل محاضرات ودروساً ودورات تعليمية وندوات وورش عمل، بالإضافة إلى مسابقات تفاعلية وإصدار مطبوعات متخصصة.

وتفصيلاً؛ فقد أقام المركز فعالية «عيدنا معكم» في المدرسة الباكستانية بدبي، والتي تم خلالها تنظيم مسابقات متنوعة وتوزيع بطاقات التهنئة بلغات مختلفة على الحضور، بهدف نشر السعادة والفرح والتعريف بالعادات والتقاليد المتبعة وأهمية العيد بالنسبة للمسلمين.

يوم المرأة

وسيحتفل المركز أيضاً بيوم المرأة الإماراتية يوم 28 أغسطس الجاري من خلال توزيع مجموعة مطبوعات على مختلف الجاليات المقيمة في إمارة دبي لرفع مستوى الوعي بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف الميادين. وبمناسبة اليوم العالمي للتسامح، ينظم المركز في شهر نوفمبر المقبل معرض الأسر المنتجة على مدار يومين، لاستعراض العادات والتقاليد المشتركة لدى مختلف الشعوب والتي تعكس قيم التسامح الإنساني لدى كافة الأمم.

تفاعل

وأكدت هند لوتاه، مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية حرص المركز على التفاعل الإيجابي مع مختلف المناسبات الدينية والوطنية والعالمية، وسعيه لمد جسور التواصل الحضاري ونشر الثقافة الإسلامية بين مختلف الجاليات المقيمة في الإمارة.

وقالت لوتاه: «توفر المناسبات الوطنية والدينية والعالمية فرصة هامة تمكننا من نشر الوعي حول الثقافة الإسلامية والإماراتية بين كافية المقيمين في دبي على اختلاف خلفياتهم الدينية والحضارية، وهو الأمر الذي نسعى لتعزيزه عبر تنظيم هذه الفعاليات المتنوعة».

ووضعت إدارة المركز خطة عمل شاملة تستهدف فئة الطلاب، حيث ينظم المركز على مدار أسبوع كامل خلال شهر أغسطس دورة تعليمية حول الثقافة والعادات في دولة الإمارات للدارسات، يتم خلالها تناول مواضيع ثقافية مختلفة وتتضمن رحلتين تطبيقيتين.

ومع انطلاق العام الدراسي، سيعمد المركز إلى إقامة مجموعة لقاءات ودية مع الطلبة والطالبات في المدارس والحدائق، وبلغات متعددة، يشارك فيها مرشدو قسم التواصل الحضاري المعتمدون من المركز بهدف نشر وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الطلاب، كما سيتم توزيع سلسلة كتيبات تعليمية على الطلبة المشاركون. ويواصل المركز تنظيم محاضرات «رياض الصالحين» الهادفة إلى نشر الثقافة الإسلامية بين أطفال المسلمين الجدد.

تمكين

ينظم المركز برنامجاً خاصاً، يتضمن ورش عمل ومحاضرات، لتمكين أصحاب الهمم في المدرسة الفلبينية بدبي وإدماجهم وضمان مشاركتهم المجتمعية الفعالة، وسيتم خلال شهر أكتوبر المقبل تنظيم يوم مفتوح للدارسين والدارسات في قسم شؤون الدارسين بالمركز لحضور ورش عمل مختلفة تنمي مهاراتهم ومواهبهم، فيما ستقام المسابقة السنوية الخاصة بالدارسين على امتداد شهري أكتوبر ونوفمبر، على أن يعقد الحفل السنوي لتكريم جميع الدارسين المشاركين في دورات المركز خلال شهر ديسمبر المقبل.