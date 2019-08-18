«إسعاد المجتمع» ترفع مستوى كفاءة منسقي الإدارات في كتابة الأخبار الصحفية

المصدر: دبي - البيان

افتتح العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ورشة عمل بعنوان «كتابة الأخبار الصحفية» لمنسقي الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف رفع مستوى الكفاءة في أساليب نشر وتغطية الأخبار الصحفية، وتزويد المنسقين بأدوات الرصد والتحليل اليومي للأخبار.

وقدم الورشة التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، سعيد أمين، رئيس قسم الأخبار والنشر، والصحافية عبير عيسى، والمصور الفوتوغرافي نعمان ميرزا، بحضور المنسقين الإعلاميين في الإدارات ومراكز الشرطة.

وقال العميد خالد شهيل، إن المنسق الإعلامي هو حلقة الوصل بين المؤسسة وعامة الناس؛ وهو الشخص المسؤول عن تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بالاتصال والإعلام، بما في ذلك التحرير والكتابة، إذ يتمثل دور المنسق الإعلامي في دعم صورة المؤسسة وأهدافها، عبر توفير التغطيات الإعلامية مع الإدارة المركزية للإعلام في شرطة دبي.

وأوضح، أن ورشة العمل، تهدف إلى تزويد المنسقين الإعلاميين في الإدارات ومراكز الشرطة بأدوات كتابة الأخبار اليومية، والتنسيق الإعلامي للفعاليات والأنشطة.