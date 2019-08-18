شرطة دبي تطلق مشروع الخدمة الذاتية للموظفين عبر «كيوسك»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي مشروع الخدمة الذاتية للموظفين على أجهزة «كيوسك»، وذلك في مقر القيادة العامة، والإدارات العامة، ومراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة من اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

وأكد العميد الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن مشروع الخدمة الذاتية يعتبر واحداً من مبادرات عدة تنفذها الإدارة العامة للموارد البشرية من أجل تيسير خدمات الموارد البشرية للموظفين في كل أماكن وجودهم، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأضاف العميد صالح أن مشروع الخدمة الذاتية يحقق 3 أهداف رئيسية هي: تلبية احتياجات الموظفين في الحصول على الخدمات الخاصة بهم بسهولة ويسر، وتطوير الخدمات الذاتية من بشرية إلى ذكية، وإسعاد الجمهور الداخلي لشرطة دبي. وأشار العميد صالح إلى أن المشروع سيسهم في تلبية جميع الخدمات لموظفي القوة بطريقة ذكية بواسطة الهوية الإماراتية أو عبر الرقم الوظيفي.

وأوضح الملازم أول شهاب عبد الرحيم أهلي، مدير مشروع الخدمة الذاتية للموظفين، أن المشروع يوفر 21 خدمة إلى موظفي شرطة دبي، مؤكداً أن الأمر لا يتطلب سوى استخدام بطاقة الهوية عبر وضعها في جهاز الـ«كيوسك».