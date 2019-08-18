«جناح جو» رأس الخيمة ينفّذ 82 مهمة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفذ قسم جناح الجو بإدارة المهام الخاصة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 82 مهمة جوية خلال النصف الأول من العام الجاري كما تم خلاله تقديم العون لـ 233 شخصاً.

وأشار العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو إلى أن المهام الجوية المنفذة تراوحت ما بين مشاركات في فعاليات مختلفة إلى جانب عمليات البحث والإنقاذ، والمهام والمستجدات اليومية. حيث تفرض طبيعة مهام فريق قسم جناح الجو سرعة استجابة فورية في طرق التعامل مع الحالات الطارئة، سواء كانت المهمات نقل مصابي الحوادث المرورية ذوي الحالات الحرجة أو البحث والإنقاذ البري والبحري.

وأكد اليماحي أنه يلزم في مثل هذه المهمات النوعية قدرة عالية على التعامل مع الحالات الطارئة.