شرطة الفجيرة تكرّم الفائزين بجائزة القائد العام

المصدر: الفجيرة - وام

كرّمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الإدارات والمراكز والموظفين الفائزين بجائزة القائد العام - الدورة الخامسة، وذلك بقاعة الاتحاد.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، أن هذا التكريم يأتي من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تشجيع منتسبيها على بذل مزيد من الجهد والعطاء وغرس ثقافة التميز في بيئة العمل.

حضر التكريم كل من العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سعيد محمد أحمد الحلو نائب مدير عام العمليات الشرطية، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والعنصر النسائي.