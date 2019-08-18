800 مستفيد من مهرجان «قيّظ في الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - البيان

أسدل مهرجان قيّظ في الفجيرة الستار على فعالياته التي تجاوزت الـ 70 منشطاً تعليمياً وثقافياً وترفيهياً استقطبت أكثر من 800 مستفيد من الصغار والكبار على مدى 6 أسابيع من الإثارة والمتعة والفائدة، وسط مجهودات وأعمال مكثفة من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية التي نظمت دورته الثالثة تحت شعار «عام التسامح».

وتضمن حفل الختام الذي أقيم في مقر الجمعية بالفجيرة، ورشاً تعليمية تحت عنوان: «تحدي القراءة»، وأخرى توعوية في الصحة والرياضة، بالإضافة إلى ألعاب سحرية متنوعة للأطفال، ورسم بالخيط وفن الرخام وصناعة العطور وتوزيع الهدايا، إلى جانب فقرات في الفولكلور الشعبي الإماراتي نظمها مجلس الطفل التابع للجمعية بالشراكة مع فريق سواعد زايد التطوعي، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة «الشرطة المجتمعية»، ومؤسسة مواصلات الإمارات، ومركز الفجيرة للمغامرات ومركز شباب الفجيرة.

وأوضح خالد الظنحاني رئيس الجمعية أن جمعية الفجيرة الثقافية قدمت خلال المهرجان برنامجاً صيفياً متكاملاً للصغار والكبار معاً، ونظمت عدداً من الجلسات الحوارية المفتوحة تناولت موضوعات مجتمعية وثقافية تلامس واقع المجتمع والناس، مؤكداً دور الجمعية في صقل مهارات الأطفال والنشء.