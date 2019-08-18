تقرير: «الاتحادية للرقابة النووية».. برامج متطورة لبناء القدرات الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

تعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها بالشكل الأمثل للعمل في هذا القطاع الحيوي من خلال برامج متميزة للتدريب والتطوير تقدمها على مدار العام.

ويبلغ العدد الكلي للقوى العاملة في الهيئة 241 موظفاً 66 % منهم إماراتيون وتعمل الهيئة بشكل مستمر على استقطاب الكوادر الموهوبة لتلبية متطلباتها حيث تم تعيين 32 موظفاً جديداً العام الماضي، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن الهيئة.

ويشكل برنامج إعداد القادة والمديرين منبراً يمكّن موظفي الهيئة من اكتساب مهارات قيادية أفضل ليسهموا بصورة فاعلة داخل الهيئة وفي الجهود الرامية لتحقيق أهدافها في مجالي الرقابة والتفتيش حيث التحق بالبرنامج العام الماضي 3 من موظفي الهيئة، وذلك بهدف إعداد المواهب القيادية المستقبلية في الهيئة.

وضمن برنامج المنح الدراسية تقدم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منحاً دراسية للموظفين المواطنين لاستكمال مؤهلاتهم العلمية العليا في مؤسسات أكاديمية بارزة مثل جامعة خليفة وجامعة زايد والمعهد الكوري للأمان النووي والمعهد الكوري المتطور للعلوم والتكنولوجيا.

وتنفذ الهيئة كذلك برنامج التدريب الداخلي الذي يقدم فرصاً للمتدربين لاكتشاف الحياة كموظفين في الهيئة مستقبلاً ففي عام 2018 التحق نحو 10 طلاب بالتدريب الداخلي واستكملوا تدريبهم بنجاح في كل من قسم العمليات وقسم الشؤون الإدارية.

وأتاحت عملية التناوب الوظيفي المكثفة للمتدربين على مدى 6 أسابيع الوقوف على تفاصيل المسؤوليات الرئيسية لوظائف القطاع المعني واختصاصاته.

وبلغ عدد الدورات التدريبية الداخلية والخارجية لموظفي الهيئة خلال العام الماضي 1947 دورة تدريبية تم إجراء 80 % منها في مرافق تدريب الهيئة بما في ذلك التدريب الفني وغير الفني الذي قدمه موظفو الهيئة كما تم تقديم نسبة 65 في المائة من جملة فرص التدريب إلى من هم في منتصف المسار المهني.

وقامت الهيئة بتصميم برنامج تدريب المهندسين الجدد وذلك بهدف تزويد المهندسين المواطنين حديثي التخرج بالمعرفة الأساسية اللازمة للوقوف على المفاهيم التقنية المعمول بها في الهندسة النووية والوقاية الإشعاعية والرقابة.

وفي عام 2018 تمكن 17 من المهندسين حديثي التخرج من استكمال البرنامج التدريبي بنجاح وتم توظيفهم في الهيئة.

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تنفذ الهيئة برنامج تأهل المفتشين حيث تم تأهيل 30 مفتشاً جديداً خلال العام الماضي ضمن برنامج يقوم على أساس إجراء عمليات تفتيش على المرافق النووية والصناعية في الدولة ويكون التأهيل بعد استكمال برنامج مكثف.