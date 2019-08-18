مؤسسة العجماني الخيرية تتبرع بـ240 ألف درهم لنزلاء «إصلاحية عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

بادرت مؤسسة العجماني الخيرية بالتبرع بمبلغ 240.000 درهم للمساهمة في الإفراج عن نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان العاجزين عن سداد الديون المدنية المترتبة عليهم، ما ساهم في تسهيل الإفراج عن النزلاء المتعسرين في القضايا المالية لقضاء عيد الأضحى المبارك بين ذويهم وأسرهم.

تسلم الشيك العميد مبارك خلفان الرزي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان، بحضور العقيد سعيد سلطان الشامسي نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، ويوسف عبد الغني القناطي ممثل عن مؤسسة العجماني الخيرية.

وأعرب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية عن بالغ شكره لمؤسسة العجماني الخيرية ودعمهم السخي لهذه المبادرة الإنسانية التي ساهمت في تسديد المديونيات للقضايا المالية للنزلاء وعودتهم لمنازلهم خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تم الإفراج عن 11 نزيلاً من جنسيات مختلفة، مشيداً بمساهمتهم الطيبة وجهودهم في تقديم العون الإنساني بالتعاون مع شرطة عجمان. من جانب آخر أعربت مؤسسة العجماني الخيرية عن بالغ تقديرها للقيادة العامة لشرطة عجمان لإسهاماتها الأمنية في الإمارة وسعيها الحثيث في تحسين خدمة المتعاملين معها بمختلف قطاعات المجتمع.