حمدان بن محمد يشيد بمشروع توليد الكهرباء من سد حتا

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بإنجاز هيئة كهرباء ومياه دبي في ترسية عقد بناء أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي والمتمثل بالمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا.



وقال سموه عبر تويتر :"فخورون بإنجاز هيئة كهرباء ومياه دبي في ترسية عقد بناء أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي والمتمثل بالمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وبقيمة اجمالية تعادل 1,437 مليار درهم وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2016.

وأضاف: "سيسهم المشروع الحيوي الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تطوير منطقة "حتا" وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما سيسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة الرامية إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.