وصول 90 % من طلائع الحجاج المغادرين عبر مطارات دبي

المصدر: دبي - رامي عايش

استقبلت مطارات دبي خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 90% من الحجاج الذين غادروا عبرها في رحلات الذهاب إلى الديار المقدسة، على متن 4 خطوط جوية هي: طيران الإمارات، و«فلاي دبي»، والطيران السعودي، و«فلاي ناس»، وفق ما أكده محمد المرزوقي رئيس اللجنة العليا للحج في «المطارات».

والذي أوضح أن هذا اليوم سيكتمل وصول «البقية» بواسطة شركات الطيران المذكورة التي سيكون لكل منها 3 رحلات تحمل حجاجاً من الدولة، و «حجاج ترانزيت».

ووصلت إلى مطار دبي أمس نحو 12 رحلة قادمة من المملكة العربية السعودية للخطوط المذكورة، منها رحلة لطيران الإمارات نقلت «البعثة الرسمية لحجاج حكومة دبي» التي تضم 80 حاجاً من موظفي حكومة دبي، ممن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، منهم 17 إدارياً، بينهم طبيب، ويرأسهم جميعاً مروان محمد الشحي، المستشار القانوني مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة.

خدمات

وقال محمد المرزوقي لـ«البيان» إن اللجنة وفرت جميع الخدمات اللازمة لتسهيل إجراءات عودة حجاج بيت الله الحرام، بما في ذلك تخصيص كونترات لهم، وأحزمة للحقائب، تفادياً للزحام، إضافة إلى تخصيص كراسي وسيارات كهربائية لكبار السن وأصحاب الهمم من باب الطائرة حتى إنهاء الإجراءات والمغادرة، إضافة إلى أماكن خاصة لوضع ماء زمزم.

وأشار إلى أن الجهات المختلفة المشاركة في اللجنة العليا للحج استعدت مبكراً لعودة الحجاج، بتشكيل فرق عمل لتسهيل كل ما يتعلق بهذه العودة، لا سيما المطار، والشرطة، و«الإقامة وشؤون الأجانب»، والجمارك، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودناتا، وطيران الإمارات، والخطوط الجوية السعودية.

إضافة إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لافتاً إلى أن جميع هذه الجهات أرسلت ممثليها لاستقبال الحجاج العائدين، وتوزيع الهدايا عليهم، منها مصاحف وعطور.

إجراءات

وأضاف: «تمكن الحجاج من إنهاء إجراءات عودته بسرعة كبيرة وفقاً للإجراءات التي كانت معدة سلفاً من قبل إدارة الإقامة وشؤون الأجانب.

كما أن جميع فرق المساندة موجودة على مدار الساعة لتيسير خروجهم، ليعودوا إلى منازلهم بدون أي تأخير أو تعب، زيادرة على توفير لوحات إرشادية في صالة القادمين لتعريف الحجاج بأماكن وجود حقائب الأمتعة ومياه زمزم، وكذلك توفير مواقف لتسهيل حركة دخول وخروج أقاربهم ومستقبليهم».

احتفالات

وشهدت صالة «القادمون» في مطارات دبي احتفالات بالعودة الميمونة لحجاج بيت الله الحرام الذين أعربوا عن شكرهم وثنائهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، على الدعم والرعاية والاهتمام الذي حظوا به في هذا الموسم، من خلال البعثة الرسمية لحكومة الدولة، التي وفرت لهم أرقى الخدمات والتسهيلات خلال سفرهم، وأدائهم مناس الفريضة، وانتهاء بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

كما أشادوا بالخدمات والتسهيلات التي وفرتها لهم المملكة العربية السعودية لجميع الحجاج، والتعديلات والخطط الأخيرة التي قامت بها لتسهيل تأدية المناسك، والحفاظ على راحتهم وسلامتهم، مؤكدين أن هذا الموسم هو الأفضل والأسهل والأنجح.

تسهيلات

وأكد عدد من حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي ممن التقتهم «البيان» وهم الإعلامي: أحمد الزاهد، وخالد الكندي، ومحمد الشحي، ويحيى السماك، أن «هذا الموسم كان بالنسبة لجميع الحجاج الأسهل والأنجح والأميز، سواء من خلال ما وفرته لنا حكومتنا الرشيدة، وشيوخنا الكرام، من تسهيلات في المطارات وفي مخيم منى، وعلى جبل عرافات، وفي مزدلفة، وسؤالهم الدائم، عنا من خلال مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات».

وأضافوا: «نشكر ما قامت به الملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أجل الحجاج، وتوفير الرعاية والتسهيلات، والخدمات الجليلة التي تليق بسُمعة المملكة وتاريخها الطويل والمشرف في خدمة حجاج بيت الله الحرام من جميع بقاع العالم».

كما قدموا شكرهم إلى البعثة الرسمية لحكومة دبي، وإلى اللجنة العليا للحج في مطارات دبي التي تضم دوائر وجهات حكومية اتحادية ومحلية، على الجهود التي بذلوها من أجل إنجاح موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات التي تسرع من إجراءات سفرهم إلى الديار المقدسة، وإقامتهم فيها، وعودتهم إلى أرض الوطن.

مؤكدين أن إجراءات دخولهم الدولة عبر مطارات دبي لم تستغرق سوى بضع دقاق بموجب التسهيلات التي وفرتها لهم مطارات دبي وشركاؤها الاستراتيجيون، لا سيما الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والشرطة، والجمارك، والإسعاف.