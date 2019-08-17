نقل رؤية المحضونين في ثاني أيام العيد إلى مركز المارينا التجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي يوماً ترفيهياً للأطفال المحضونين وذويهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم نقل رؤية المحضونين خلال ثاني أيام العيد من مركز الرؤية بمبنى الاتحاد النسائي العام، إلى مركز المارينا التجاري بأبوظبي، وذلك بهدف توفير مناخ أسري إيجابي للمحضونين وذويهم.

رعاية

وأوضحت دائرة القضاء، أن تنظيم هذه الفعالية جاء في إطار دور الدائرة المجتمعي بتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لفئة الأطفال المحضونين، وإثراء فترة رؤية الأطفال لذويهم بعدد من الأنشطة الترفيهية للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لها. بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لإنشاء المركز وفي مقدمتها حماية مصالح الأطفال المحضونين.

فعالية

وأضافت، أن الفعالية التي تمت بالتعاون بين مركز رؤية المحضونين وقسم رفاهية الموظفين بدائرة القضاء بأبوظبي، تضمنت توفير عدد الأنشطة الترفيهية المشتركة بين الأطفال وذويهم، ومنها توفير قسائم مجانية لدخول واستخدام منطقة الألعاب في مركز المارينا، إضافة إلى قسائم شراء وجبات طعام وتسالٍ.