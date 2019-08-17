انطلاق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 27 الجاري

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات تنطلق في 27 الجاري النسخة السابعة عشرة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت شعار «معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام»، والذي يستمر خمسة أيام، وتقام فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتعقد اللجنة العليا المنظمة للمعرض مؤتمراً صحافياً الأربعاء المقبل للإعلان عن فعاليات المعرض وأنشطته المختلفة، والتي تتضمن إطلاق مجموعة من المسابقات في الابتكار والشعر، والفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي، في خطوة تعكس حرص اللجنة على إضافة الجديد والمتميز للدورة الحالية، التي تعتبر الأضخم في تاريخ دورات المعرض منذ انطلاقه في عام 2003.

ويقام المعرض الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وقد قررت اللجنة أن تحمل هذه الدورة، شعار الصيد المستدام.

كما تتميز بالكثير من الابتكار والمتعة؛ حيث قامت بتقديم موعد نسخة هذه السنة من المعرض ليسبق موسم المقناص، حتى يتسنى للصقارين اقتناء كل الأدوات والمعدات التي يحتاجونها قبل بدء الموسم، إلى جانب العديد من التسهيلات التي ستحملها النسخة المقبلة لمواطني دولة الإمارات في اقتناء أسلحة الصيد من أرقى وأفضل وأكبر شركات السلاح المحلية والدولية المشاركة في المعرض.

وسيطلق المعرض مسابقة تعليمية موجهة للأطفال حول مفهوم التسامح وإبراز الإمارات كمثال حي عليه، والتي ستتخذ شكل أسئلة يجد الأطفال إجابات عنها في الأجنحة المشاركة، إلى جانب سلسلة من ورش العمل التي تتوافق جميعها مع الموضوع العام للمعرض، الذي يتضمن الفنون التقليدية والمنتجات والحرف اليدوية والأنشطة الثقافية والترفيهية.

تراث وطني

وتأتي هذه المسابقات بهدف الحفاظ على التراث الوطني الأصيل وغرسه في نفوس الشباب من الجنسين، ليقوموا بدورهم في نقله إلى الأجيال المقبلة، من خلال المشاركة والحضور في مثل هذه الفعاليات التراثية الأصيلة، إلى جانب تشجيع المواهب الإبداعية لدى الشباب، وقد اختارت اللجنة المنظمة أن تكون مسابقة الابتكار في أفضل فكرة أو اختراع لمعدات الصيد والصقارة للعاملين في هذا المجال وأصحاب محلات الصقارة، على أن يكون الابتكار جديداً ولم يسبق المشاركة به من قبل.

وفي مسابقة الشعر النبطي، سيكون هناك ثلاث فئات يستطيع الشعراء التنافس والإبداع فيها، أجمل قصيدة في وصف الطير، أجمل قصيدة في وصف المقناص، أجمل قصيدة في فقدان الطير، ويستطيع كل شاعر المشاركة في الثلاث فئات بثلاث قصائد على أن تكون القصيدة من 15 إلى 30 بيتاً، لم يسبق نشرها أو المشاركة بها في أي مسابقة.

وعلى صعيد مسابقة الفن التشكيلي، يشترط في العمل المقدم للمسابقة أن يكون حديثاً ويعرض لأول مرة، وألّا يتجاوز مقاس (1.5 متر × 1.5 متر)، مع منح المشاركين الحرية في اختيار المواد المستخدمة في العمل المشارك، وسيتم اختيار أجمل 20 لوحة من الأعمال المشاركة في هذه المسابقة لعرضها للبيع في المعرض.

أما مسابقة التصوير الفوتوغرافي، فيجب أن تعكس الصور المشاركة ملامح وأهداف عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون جديدة لم يسبق المشاركة بها في أي مسابقة أخرى، وألاّ يقل حجمها عن 2000 بكسل.

جوائز قيّمة

وقد رصدت اللجنة المنظمة للمعرض جوائز قيّمة للمسابقات، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل خاص ضمن فعاليات المعرض بتاريخ 31 أغسطس 2019، على أن ترسل المشاركات على competitions@adihex.com مصحوبة بالسيرة الذاتية للمشارك وأرقام التواصل معه، في موعد أقصاه الأول من أغسطس 2019، ولمزيد من التفاصيل حول كل مسابقة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمعرض www.adihex.com، وحسابات المعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي @adihex.

نسخة متميزة

وقال ماجد المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض: «ستكون نسخة 2019 من المعرض الدولي للصيد والفروسية متميزة وثرية وممتعة، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

فقد عملنا على تطوير رؤية المعرض، والارتقاء ببرنامجه ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع الأهداف السامية لعام التسامح التي نعتبرها النقطة المحورية لعملنا في هذا الحدث الكبير لهذا العام، كما قمنا أيضاً بتصميم مخطط المعرض بطريقة مبتكرة وعلمية».

وأضاف المنصوري: «يعد المعرض مهرجاناً عالمياً تراثياً وثقافياً يجمع محبي الصيد والفروسية وحفظ التراث وصون البيئة، إلى جانب اهتمامه بقضايا البيئة وحفظ الحياة البرية ورفع الوعي بأساليب الصيد المستدام ورياضات الصيد بالصقور وكلاب السلوقي، ويولي عناية خاصة بتحفيز الجمهور على المشاركة في حماية الحيوانات والرفق بها.

وسيحظى هذه السنة بمشاركات كبرى من الشركات المحلية والعربية والدولية في قطاع الرياضات الخارجية والرحلات والصقارة والقطاع البحري وصناعة أسلحة الصيد والصناعات التقليدية ومؤسسات حماية البيئة وصون التراث على أرض واحدة لتبادل المعارف والخبرات وعقد الصفقات التجارية».

رعاية

يقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، ورعاية رسمية من هيئة البيئة في أبوظبي والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وراعي الاستدامة واحة الزاوية وبراري عين الفايضة للتطوير، ويدعم المعرض كل من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.