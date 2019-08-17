اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال المرشحين عن أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ موفق محمد

سيتمكن الراغبون في الترشح لخوض غمار السباق الانتخابي عن إمارة أبوظبي، خلال فترة التسجيل التي تبدأ غداً وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق الـ 22 من شهر أغسطس الجاري، من إنجاز إجراءات التسجيل بسهول وسرعة، في وقت يتراوح من 5 إلى 7 دقائق، وذلك بعد أن تم تجهيز المقار الثلاثة بكافة التجهيزات اللازمة من كادر إداري وخدمي وأجهزة.

20 شباكاً

وللتسهيل على المواطنين تم تخصيص 20 شباكاً «كاونتر» على مستوى إمارة أبوظبي، لتقديم كافة الخدمات ذات الجودة العالية للمرشحين خلال فترة الترشيح في ثلاثة مقار لتسجيل المرشحين موزعة على إمارة أبوظبي يكون مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

بالإضافة إلى مقر في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ومقر بمجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بحيث تغطي جميع أرجاء الإمارة لضمان توفير سبل الراحة والخدمات الأساسية للناخبين.

وروعي في تجهيز مقار إمارة أبوظبي أن يتم تزويدها، بفرق من الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات المتميزة، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لتقديم التسهيلات للمرشحين، من حيث الاستقبال والتنظيم وإدارة عمليات التسجيل، والرد على استفسارات المرشحين، فضلاً عن تزويدهم بكافة المتطلبات الخدمية واللوجستية والتي يحتاجها المرشحون.

وستفتح المقار الثلاثة أبوابها لاستقبال الراغبين بالترشح وخوض غمار السباق الانتخابي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً، في الوقت التي شرعت فيه لجنة الإمارة على تزيين المبنى الخارجي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وكافة المقار الانتخابية الأخرى بالأعلام وشعار الانتخابات، مع تزوديها باللوحات الإرشادية اللازمة، فضلاً عن تخصيص مواقف مجانية للمرشحين خلال فترات التسجيل.

حسن السيرة

كما خصصت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثلاثة مكاتب لإصدار شهادة «بحث الحالة الجنائية» في مراكز لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في خطوة خدمية تسهم في سرعة إنجاز معاملات المرشحين وتبسيط الإجراءات.

ويعكس وجود مكاتب لإصدار شهادات «بحث الحالة الجنائية» حرص اللجنة بأن تكون الإجراءات المتعلقة بالخدمة، بسيطة وميسرة، إذ باستطاعة المتقدم، تعبئة استمارة طلب الحصول على الشهادة، بعد تقديم بطاقة الهوية التي تعتبر شرطاً أساسياً لإتمام المعاملة، ودفع الرسوم المقررة، حيث تجري بعد ذلك كل إجراءات التدقيق وإصدار الشهادة خلال وقت وجيز لا يتعدى 20 دقيقة في حال إكمال المتقدم الأوراق المطلوبة.