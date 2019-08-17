دورات تدريبية عن النقل الجماعي في دبي والعالم

المصدر: دبي- البيان

نظّم مركز النقل المتميّز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيئة الطرق والمواصلات في دبي في النصف الأول من العام الجاري، فعاليات وأنشطة تنوّعت بين دورات وبرامج تدريبية وورش عمل، وتناولت مختلف مواضيع قطاع النقل الجماعي في المنطقة والعالم.

وتضمنت هذه الفعاليات والأنشطة ورش عمل ودورات وبرامج تدريبية مفتوحة، حسب الخطة المتّبعة في المركز وهي: التحوّل الرقمي في النقل بمركبات الأجرة في دبي، التخطيط والعمليات في النقل السريع بالحافلات في إسطنبول، تخطيط وجدولة حركة الحافلات في دبي، ودورة تدريبية عن إدارة الحشود في إدارة المواصلات العامة.

بالإضافة إلى برنامج الدبلوم لهيئة الطرق والمواصلات في مجال النقل الجماعي، ودورة تدريبية لأسس النقل الحضري بالحافلات لهيئة الطرق والمواصلات، وأربع دورات تدريبية لهيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية وشهادة الدبلوم في النقل الحضري بالحافلات لهيئة النقل السريع في مكة المكرمة.

بحوث

ويضطلع المركز كذلك بمهام إجراء البحوث والدراسات حول مختلف مواضيع قطاع النقل. وقد أنجز المركز عدداً منها في هذا السياق منها (النقل العام وفقاً للمستخدم)، ويدور حول فهم تصورات المستخدمين وتوقعاتهم من النقل العام، (النقل غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وهو عبارة عن دراسات خلفية حول النقل شبه الموازي /‏ غير الرسمي مع توصيات السياسة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقرير بيانات النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهو عبارة عن وثيقة مرجعية للبيانات ومقاييس الأداء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واقتصاد النقل العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عبارة عن دراسة لفهم نماذج الأعمال المختلفة للمواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أهداف المركز

يهدف مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز إلى تعزيز استراتيجيات المواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير مركز معلومات يتضمن أفضل الممارسات في مجال النقل والمواصلات .