30 مشاركاً من «قادة المستقبل» في معسكر بـ«ساند هيرست»

المصدر: لندن - البيان

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينظم برنامج خليفة للتمكين (أقدر) مبادرة «تمكين قادة المستقبل» في معسكر صيفي في الأكاديمية العسكرية البريطانية الملكية (ساند هيرست) المعروفة عالمياً كصرح تربوي ذي قيم وتقاليد راسخة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «اي دي جي» البريطانية المتخصصة في برامج إعداد القادة.

وسوف يضم المعسكر الذي يشرف عليه برنامج خليفة للتمكين (أقدر) 30 مشاركاً من جهات وطنية عدة، شملت متطوعي الخدمة الوطنية من فئة الناشئة، ووزارة الشباب، ووزارة التربية والتعليم وعناصر تم ترشيحهم من مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

وقد وصل المشاركون إلى المملكة المتحدة للانخراط بفعاليات هذا المعسكر الريادي القيادي والهادف لتعزيز قدرات هؤلاء المشاركين بالخبرات القيادية وتأهيلهم لتحديات المستقبل، وتنفيذاً لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها في تعزيز تمكين النشء والارتقاء بطاقاتهم المبدعة.

يشار إلى أنه قبل مغادرة الطلاب للمعسكر، عقد برنامج خليفة للتمكين (أقدر) ورشة عمل تعريفية في كلية الشرطة في أبوظبي للمشاركين وأولياء أمورهم، حيث حرص المنظمون على إعطاء تفاصيل كاملة عن المبادرة والفعاليات التي تضمها والأهداف المرجوة منها، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمبادرة.

وأوضح القائمون على المعسكر أن برنامج خليفة للتمكين كان قد أطلق هذه المبادرة الوطنية الهادفة ضمن سلسلة النشاطات التي يقوم بها البرنامج، وتستهدف تعزيز وتمكين النشء الإماراتي ليسهم بدوره في مسيرة البناء والنماء الإماراتية بروح إيجابية ووفق مواطنة إيجابية فعّالة ترتقي لتحقيق رؤية قيادة الدولة وتوجيهاتها الرشيدة.

فعاليات

يذكر أن مبادرة تمكين قادة المستقبل في الأساس تشمل فعاليات عدة داخل وخارج الدولة، من بينها معسكرات تدريبية مكثفة على مستوى عالٍ من التدريب للشباب الراغبين بتطوير أنفسهم ومواجهة التحدي والمغامرة، حيث يمارسون تدريبات مهنية احترافية وفق تجربة تعليمية فريدة من نوعها في هذه الأكاديمية العريقة تحت إشراف مدربين عالميين متمرسين، والذين يعملون على بناء مهارات القيادة والعمل الجماعي في بيئة تدريبية يستلهمون منها الحل والتغلب على التحديات بشكل جماعي.