«أقدر» ينظم مبادرة بالأكاديمية العسكرية البريطانية

المصدر: لندن - البيان

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينظم برنامج خليفة للتمكين «أقدر» مبادرة «تمكين قادة المستقبل» في معسكر صيفي بالأكاديمية العسكرية البريطانية الملكية «ساند هيرست»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «اي دي جي» البريطانية المتخصصة في برامج إعداد القادة.

ومن المقرر أن يضم المعسكر الذي يشرف عليه برنامج خليفة للتمكين «أقدر» 30 مشاركاً من جهات وطنية عدة، شملت متطوعي الخدمة الوطنية من فئة الناشئة، ووزارة الشباب، ووزارة التربية والتعليم وعناصر تم ترشيحهم من مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي.