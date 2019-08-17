تخريج 4 دورات في معهد «أمن المنافذ» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 4 دورات متخصصة لمعهد تدريب أمن المنافذ، بمشاركة 48 منتسباً من إدارة أمن شرطة مطار أبوظبي، والهيئة العامه للمنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وأكد العقيد سالم سعيد العامري، نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية في قطاع شؤون الأمن والمنافذ حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في العديد من المجالات الشرطية والأمنية لمواكبة التطور الذي تشهده مختلف الإدارات ومواصلة لتحقيق أهداف ورؤية شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار الذي ينعم به المجتمع وحضر الحفل المقدم أحمد المري مدير المعهد وعدد من الضباط والمشاركين.