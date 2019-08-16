لجنة عجمان الانتخابية تخصص 5 كاونترات لاستقبال مرشحي الوطني الأحد

المصدر: عجمان ــ عصام الدين عوض

أكملت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات استعداداتها لاستقبال المرشحين لعضوية الوطني الاتحادي بعد غد، حيث عقدت العديد من الورش التدريبية للفريق العامل باللجنة.

وذلك بحسب راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي رئيس اللجنة الانتخابية في إمارة عجمان والذي أكد أن اللجنة على أهبة الاستعداد للتيسير على المرشحين، حيث تم تخصيص 5 كاونترات لاستقبال المرشحين، منها كاونتر لاستقبال المرشحين واستلام البيانات والوثائق وآخر خصص لاستلام الرسوم المستحقة على كل عضوية وثلاثة أخرى لعملية التسجيل.

تدريب

‏وقال السويدي إنه تم تدريب كافة الموظفين على كيفية استقبال المرشحين الأحد المقبل وعملية تسجيلهم وفق البرنامج الإلكتروني الذي أعدته اللجنة الوطنية للانتخابات، بما يضمن دقة أكبر في حفظ البيانات إضافة إلى سهولة الحصول على الكثير من التقارير الفنية من خلال هذا النظام.

مؤكداً جاهزية اللجنة الكاملة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، داعياً الجميع إلى التعاون والمشاركة لإنجاح هذا العرس الوطني وتعزيز مسيرة النجاحات التي حققتها الدولة في الدورات السابقة لانتخابات المجلس الوطني.

خطة للعمل

وأوضح أن اللجنة لدى اجتماعها في مقرها بمتحف عجمان صباح أمس وبحضور أعضائها استعرضت خطة العمل المتكاملة لاستقبال المرشحين اعتباراً من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، كما تطرقت إلى آلية التعامل مع أي مستجد يطرأ خلال فترة التسجيل، وكيفية التغلب على أي عائق بالتنسيق الكامل مع اللجنة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل، بدءاً من جاهزية المقر واستيفاء جميع الخدمات والبنية التقنية، وتخصيص مواقف للمرشحين.