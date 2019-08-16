محمد الشرقي: دور مهم لـ«الوطني» في تحقيق الاستراتيجية

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الدور المجتمعي والوطني المهم للمجلس الوطني الاتحادي، في تحقيق استراتيجية الدولة وخططها في التنمية الشاملة وتعزيز القيم الوطنية بين أفراد المجتمع.

توجيهات

وشدد سموه على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة تكثيف الجهود والوقوف على كافة التجهيزات الإدارية والتنظيمية التي تسهل سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، بما يضمن نجاح هذا الحدث الوطني المهم وتحقيقه أهدافه الوطنية والمجتمعية. جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه بالديوان الأميري، لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني 2019 برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة.

واطلع سموه على خطة عمل اللجنة ومهامها الموكلة واختصاصاتها، كما استمع إلى شرح وافٍ من أعضاء اللجنة عن استعداداتهم الجارية في مختلف مراحل العمل الخاصة بالعملية الانتخابية في الإمارة. وثمّنت لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني 2019 توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، شاكرة سمو ولي عهد الفجيرة لحرصه الدائم على دعم عمل اللجنة ومتابعة خططها بما يحقق أهداف اللجنة الوطنية للانتخابات. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.