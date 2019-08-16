المقرات جاهزة لاستقبال طلبات الترشح في الفجيرة وأم القيون

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي - أم القيوين-عصام الدين عوض

أكد اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإمارة الفجيرة - لجنة إمارة الفجيرة، جاهزية مقر استقبال طلبات مرشحي المجلس الوطني الاتحادي بالإمارة، الذي تم تحديده في الطابق الثامن بمبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، المزود بأحدث الأجهزة لاستقبال طلبات الترشيح خلال الفترة الممتدة من بعد غد حتى 22 من الشهر الجاري، لمدة 5 أيام من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً .

وأكد المستشار راشد جمعة آل علي رئيس لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني، على استعداد اللجنة للانتخابات، عبر تجهيز مركز تسجيل المرشحين في مركز التنمية الاجتماعية الذي سوف يفتح أبوابه لتلقي طلبات الراغبين في الترشّح، من بعد غد ولغاية يوم الخميس 22 من الشهر نفسه، مبيناً أن اللجنة خصصت 5 أجهزة حاسوب لعملية التسجيل واستلام البيانات والوثائق، إضافة إلى استلام رسوم التسجيل.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع دائرة بلدية أم القيوين، لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، ومقار لجان مراكز الانتخاب التي سوف تعلنها اللجنة في وقت لاحق، مبيناً أن اللجنة سوف تسخر كافة الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات أثناء تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات، كما أنه تم مناقشة كافة التحديات التي يمكن أن تواجه اللجنة وكيفية معالجتها ووضع الحلول لها.

مبيناً أن تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الجديدة تمثل إضافة نوعية إلى مرحلة التمكين التي تسعى إليها القيادة الرشيدة وتفعيل مشاركة أبناء الإمارات في صناعة الحاضر ووضع خطط المستقبل، داعيا الهيئة الانتخابية بأم القيوين للمشاركة في ذلك العرس الديمقراطي.

