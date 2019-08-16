لجنة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لاستقبال الراغبين بالترشح

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

أكد الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة، رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، عن جاهزية مركز إمارة رأس الخيمة لتلقي طلبات الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وذلك خلال الفترة من 18 لغاية 22 أغسطس 2019.

وأشار إلى أن أعضاء لجنة الإمارة وكل المتطوعين تم تأهيلهم لتقديم المعلومات اللازمة للمرشحين وتذليل كل العقبات، التي قد تواجههم خلال عملية التسجيل، والتي ستبدأ في الساعة الثامنة صباح غد، وتستمر حتى 22 أغسطس الجاري، حيث ستتم الإجراءات إلكترونياً عبر النظام الخاص بالعملية الانتخابية.

وأكد رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة الدعم والاهتمام المتواصلين لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وحرصهما على نجاح التجربة الانتخابية في دورتها الرابعة.

وأوضح أن اللجنة عملت على الاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة .