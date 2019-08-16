خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء الهند وكوريا الجنوبية والكونغو بأعيادهم الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية بمناسبة يوم التحرير.

كما بعث سموه برقيتي تهنئة إلى الرئيس دنيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وإلى الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة إلى رئيس جمهورية الهند، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهوريه الهند.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة إلى الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية ولي ناك يون رئيس وزراء كوريا.

وبعث سموهما برقيات تهنئة إلى الرئيس دنيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو وكليمان مومبا رئيس وزراء الكونغو والأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين وأدريان هاسلر رئيس وزراء ليختنشتاين.