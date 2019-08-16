سفيرنا لدى الأردن يلتقي وزير التربية ورئيس الأركان

المصدر: عمان - وام

التقى أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء ركن طيار يوسف أحمد الحنيطي، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وبحث معه مجالات التعاون المختلفة.

كما التقى الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في مكتبه بالوزارة وبحث معه آفاق التعاون بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وسبل تطويرها، خاصة في مجالات التربية والتعليم، وأشاد بالرعاية والتسهيلات الكبيرة المقدمة للطلبة الإماراتيين الدارسين في الأردن.