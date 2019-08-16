بلفقيه يقدم أوراق اعتماده سفيراً للدولة لدى بابوا غينيا

المصدر: بورت مورسباي - وام

قام محمد عمر عبدالله بلفقيه سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة بتقديم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى دولة بابوا غينيا الجديدة، إلى الحاكم العام لدولة بابوا غينيا الجديدة، سير بوب دادي.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى حاكم بابوا غينيا الجديدة الذي حمّله تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة.

ورحّب حاكم بابوا غينيا الجديدة بتعيين محمد عمر عبد الله بلفقيه، سفيراً لدى بلاده متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كل من الشيخ صالح سيف بن الشرقي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية في السفارة، ومدير إدارة المراسم في وزارة خارجية بابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في دولة بابوا غينيا الجديدة.