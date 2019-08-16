شرطة دبي تعزّز التوعية بالسلامة المهنية

المصدر: دبي- البيان

نظمت إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في شرطة دبي، محاضرة توعوية في قاعة حمدان بن محمد بمبنى القيادة العامة لشرطة دبي حملت عنوان «إدارة المخاطر والبيئة والصحة والسلامة المهنية».

وذلك بحضور العميد حميد سالم السويدي، مدير الإدارة العامة للمالية بالنيابة، والعميد جميل ناصر آل رحمة، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للمالية، والعقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد عارف بوشقر الفلاسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد عمر غانم الغيث، رئيس قسم نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، وعدد من الضباط والأفراد والمدنيين.

وأشار العقيد الغيث إلى أن هناك متابعة واهتماماً مباشراً من قيادة شرطة دبي لنشر الوعي في جانب إدارة المخاطر والبيئة والصحة والسلامة المهنية لكل الموظفين في الإدارات العامة، وأن المحاضرة تشمل موظفي الإدارة العامة للمالية والإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للتميز والريادة، بهدف تسليط الضوء على سياسة نظام الإدارة المتكاملة، والتعريف بالدليل وسير الإجراءات المتعلقة بالمخاطر والصحة والسلامة المهنية.

والسلامة في الأعمال المكتبية والميدانية، وعمليات الإخلاء. وتضمنت المحاضرة شرح الدليل التعريفي لإدارة المخاطر والبيئة والصحة والسلامة المهنية، وطريقة الحصول على الدليل من النظام الإلكتروني الداخلي، وأدلة العمل وخط سير الإجراءات في الإدارات العامة لإدارة هذا الجانب بالطريقة الصحيحة، ودليل السلامة في الأعمال المكتبية، ومدى تأثير عوامل بيئة العمل والممارسات الشخصية وعادات العمل غير الصحيحة وإصابات العمل.