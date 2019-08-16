شرطة عجمان تعزز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسســي

المصدر: عجمان - البيان

قام فريق الابتكار في إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة عجمان بتعريف الجمهور وموظفي الشرطة والمؤسسات بإمارة عجمان بكيفية التسجيل في منصة وزارة الداخلية للابتكار، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وذلك في مراكز الشرطة الشاملة، ومركز خدمات المرور والترخيص، والمؤسسات الخارجية منها مصرف عجمان ومركز سبيد لفحص المركبات، ومركز شامل لفحص المركبات. وذلك ضمن إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية بترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.