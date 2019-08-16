23162 رحلة لمركبات «مهرة» في النصف الأول من 2019

المصدر: عجمان - وام

توفر مؤسسة المواصلات العامة بعجمان أعلى سبل الراحة أمام الـنـسـاء والعائلات لاختيار مركبات الأجرة النسائية «مهرة».

حيث شغّلت وأشرفت مباشرة وسيّرت 23162 رحلة لمركبات مهرة للأجرة النسائية خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة تقدر بنسبة 3% عن النصف الأول من العام الماضي.

وأفاد المهندس سامي الجلاف المدير التنفيذي لقطاع الخدمات التجارية بأن إطلاق «مهرة للأجرة النسائية» في عام 2013 جاء انطلاقاً من توجهات حكومة عجمان التي تهدف إلى تعزيز خدمة المواطنين والمقيمين وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المتعففة من خلال استقطاب سائقات للاعتماد على أنفسهن وتوفير مصدر رزق لهن ولعائلاتهن.