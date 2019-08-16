بلدية أبوظبي تؤهّل منطقة الألعاب في «الحوض شرق 3-2» بالعاصمة

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - بلدية مركز المدينة أعمال إعادة تأهيل منطقة ألعاب بالقطعة رقم 24 - حوض شرق 3-2 بأبوظبي فوق سطح مبنى مواقف السيارات متعدد الطابق، والتي تعد من المناطق الحيوية في قلب المدينة ومركزها التجاري وبلغت تكلفة المشروع حوال 171,954 درهماً، وذلك في إطار الحرص على توفير مساحات ترفيهية وتعزيز التواصل بين المجتمع.

وأكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة أن الحوض شرق 3-2 من الأحواض ذات الكثافة السكانية العالية وذلك لكثرة الأبراج التجارية والسكنية معاً، مشيراً إلى أن أعمال إعادة التأهيل تضمنت صيانة جميع معدات الألعاب القائمة، وتأهيل السياج المعدني القائم، والمظلات، وأنظمة الإنارة، ومقاعد الجلوس.