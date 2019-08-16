تدريب كبار المواطنين والمواطنات على الإسعافات الأولية

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مؤخراً ورشتي عمل عن الإسعافات الأولية لكبار المواطنين والمواطنات كل على حدة في مقر المؤسسة خلال يومين متتاليين حاضرت فيهما المدربة عزيزة محمد ورئيسة قسم التوعية المجتمعية بالمؤسسة مريم عوفي.

وتابع الورشة كل من مدير إدارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري ومدير إدارة التدريب والتعليم المستمر طالب غلوم طالب ومجموعة من المدربين وفنيي الطب الطارئ إلى جانب 23 مواطنة من الأمهات والجدات و24 مواطناً من كبار السن.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي: إن تنظيم هذه الورش يأتي في إطار تعزيز التواصل مع كبار المواطنين نساءً ورجالاً والاهتمام بهم والنظر في طلباتهم وتحقيقها وتوفير الجو الأسري الملائم لهم وإسعادهم وتوفير المعلومات الضرورية عن الإسعافات الأولية، خاصة داخل المنازل ورعاية الأطفال وكبار السن والتدريب العملي على العناية بالمرضى ومداواة الجرحى ووقاية الأطفال والمسنين من الحوادث العارضة.

وقال الدكتور سيف درويش رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة: إن تدريب الكبار على مبادئ الإسعافات الأولية يضمن السلامة لسكان البيت ويؤمن جميع الأطفال، لافتاً إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تواكب الاهتمام الرسمي من حكومتنا الرشيدة بكبار المواطنين وفقاً لسياسة حكيمة ترسي أرضية صلبة للبناء والتنمية محورها التقدير والاحترام، وخدمات نوعية تخص كبار المواطنين الذين هم فعلاً كبار في الخبرة.. وكبار في خدمة الوطن.