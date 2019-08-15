7 دقائق لإتمام تسجيل المرشحين لانتخابات «الوطني»

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكد أحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، جاهزية مقر اللجنة لاستقبال المواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات «الوطني 2019»، لافتاً إلى أنه تم تزويد مقر اللجنة بـ 12 مواطناً ومواطنة مدربين على جميع الإجراءات الخاصة بعملية تسجيل المرشحين التي لن تتجاوز 7 دقائق منذ وصول الراغبين في الترشح إلى الاستقبال وحتى الانتهاء من إتمام عملية التسجيل.

وقال أحمد محمد بن حميدان لـ«البيان»: تم توزيع 3 موظفين لاستقبال الراغبين في الترشح والتحقق من ورود أسمائهم في قوائم الهيئة الانتخابية وإحضار الوثائق المطلوبة لإجراء التسجيل، و5 موظفين لعملية التسجيل على النظام الإلكتروني مباشرة تم تدريبهم لإنجاز معاملة التسجيل وتسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين، كما تم تخصيص 3 مشرفين وداعمين لكل مراحل عملية التسجيل، إلى جانب موظف للتحصيل ويتم الدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني أو بطاقات الائتمان.

وأضاف: تم تجهيز مقر اللجنة في دبي وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات والدعم اللازم لكل المشاركين في الانتخابات، حيث تم مباشرة العمل داخل اللجنة فور إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات مقار لجان الإمارات الخاصة بالدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي مطلع الشهر الجاري.

وتابع: سيتم توفير خدمة مجانية للتصوير الفوتوغرافي في حال نسيان إحضار صورة حديثة للراغب في الترشح، وتوفير العلامات الإرشادية الخارجية لتسهيل الوصول للمقر وتوفير خدمة المواقف المجانية.

متطلبات

ودعا رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الراغبين في الترشح لإحضار جميع الأوراق المطلوبة، والتي تتضمن بالنسبة لتسجيل المرشح: إبراز بطاقة الهوية الأصلية، وخلاصة القيد الأصلية، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وصورة شخصية، إضافة إلى رسم تسجيل بقيمة «1000 درهم» يتم دفعها باستخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني أو بطاقة الائتمان، وبالنسبة للموظف الاتحادي والمحلي إحضار إجازة من تاريخ 3 سبتمبر 2019 إلى 5 أكتوبر 2019. وفيما يخص السلك القضائي إحضار رسالة استقالة من جهة العمل، وتوقيع الموظف.

أما بالنسبة لمتطلبات تسجيل المرشح «الموكل»، فيجب إبراز بطاقة الهوية وخلاصة القيد وشهادة بحث الحالة الجنائية، وصورة شخصية، كذلك رسم تسجيل بقيمة 1000 درهم يتم دفعها باستخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني أو بطاقة الائتمان، وبالنسبة للموظف الاتحادي والمحلي إحضار إجازة من تاريخ 3 سبتمبر 2019 إلى 5 أكتوبر 2019. ولا مانع من جهة العمل للموظف العسكري مع إحضار إجازة من تاريخ 3 سبتمبر 2019 إلى 5 أكتوبر 2019. وفيما يخص السلك القضائي إحضار رسالة استقالة من جهة العمل، إضافة إلى الشهادة التعليمية للمرشح، والوكالة الخاصة الأصلية، وتوقيع الموظف.

نهج جديد

أشار بن حميدان إلى أن لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ستحرص على تقديم نهج جديد في إدارة العملية الانتخابية من خلال الجودة وتسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الإماراتية الانتخابية ووضع قواعد راسخة لإدارة هذا الحدث المهم في المستقبل.

وكانت لجنة إمارة دبي درست واتخذت كل التدابير اللازمة لتوفير الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية لتسجيل المرشحين خلال فترة الترشح في مقر اللجنة وبالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتم دعم المقر بالمزيد من التجهيزات الفنية، إضافة إلى الكوادر الإماراتية المدربة لاستقبال المرشحين وإدارة عمليات التسجيل بما يتوافق مع شروط ومتطلبات الترشح، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة في نشر ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الوعي السياسي لدى أبناء الإمارات.