"طرق دبي" تنقل أكثر من 4 ملايين راكب خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن إجمالي عدد ركاب وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة التابعة للهيئة في دبي، بلغ 4 ملايين و3 آلاف و195 راكباً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أن عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة، وصل إلى مليون و360 ألفاً و469 راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الترام 55 ألفاً و983 راكباً، وعدد ركاب الحافلات العامة مليوناً و61 ألفاً و185 راكباً، فيما وصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 220 ألفاً و100 راكب، وأن مركبات الأجرة نقلت مليوناً و305 آلاف و458 راكباً.

وأشارت الهيئة أنها أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة في عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تشهد عادة حركة مرورية كثيفة.

وقد روعي في الخطة تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة والأنظمة المرورية لتسهيل حركة تنقل المحتفلين بهذه المناسبة.