42% نسبة انخفاض الحوادث البسيطة و17% للبليغة بعجمان في العيد

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط حركة السير والحد من الحوادث البليغة والوفيات والازدحامات الخانقة في إمارة عجمان، خلال فترة عيد الأضحى المبارك والإجازة المرافقة له.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات أن حركة المرور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تميزت بالانسيابية في جميع طرق الإمارة نتيجة للجهود المبذولة في تنظيم الدوريات المرورية المنتشرة في الإمارة لضبط حركة السير والمرور، والتي بلغ عددها 45 دورية يومياً خلال فترة العيد، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث وتأمين تنقل مستخدمي الطرق خلال العيد، مما انعكس في انخفاض عدد الحوادث البليغة بنسبة 17 % مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة التي بلغ عددها 5 حوادث دهس فقط، وذلك بسبب العبور من الأماكن الغير مخصصة للمشاة ، داعياً السائقين إلى الالتزام بخط السير والابتعاد عن الممارسات الخاطئة، والتأكد من خلو الشارع من المشاة خصوصاً في مناطق عبور المشاة والأحياء السكنية، كما دعا الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة حتى لايقعوا في حوادث لاتحمد عقباها .

في حين بلغ عدد الحوادث البسيطة 240 حادثاً بنسبة انخفاض 42 % مقارنة بعام 2018 خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والجدير بالذكر أنه لم تسجل أية حالة وفاة ناتجة عن الحوادث خلال هذه الفترة، مشيراً أن الحوادث البسيطة المسجلة وقعت بسبب عدم التزام السائقين بإرشادات وقوانين السير، وعدم الالتزام بالسرعات المحددة في طرق الإمارة.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات أن السلامة المرورية تحققت في الامارة نتيجة للتخطيط السليم بتوزيع الدوريات المرورية في أماكن تواجد مصليات العيد وتأمينها مرورياً وأمنياً، بالإضافة إلى توزيعها في المناطق السياحية والأماكن العامة، مع الأخذ بالحسبان ضمان سلامة المشاة والأطفال بالقرب من الأسواق والمناطق السكنية.