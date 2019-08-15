استقبال حافل للحجاج في مطار الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

بدأت طلائع الحجاج بالتوافد على مطار الشارقة الدولي بدءاً من يوم الخميس ، حيث استقبل آلاف الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج، والذين كانوا على متن الرحلات القادمة من عدة مدن سعودية وخصوصا من جدة والمدينة المنورة ، كما يتوقع مطار الشارقة الدولي استقبال رحلات منتظمة وغير منتظمة خلال الأيام المقبلة مع عودة الحجاج تباعا إلى الشارقة، ومن ثم الذهاب إلى ديارهم وبلدانهم.

وقام فريق عمل من مطار الشارقة الدولي باستقبال الحجاج بكل حفاوة، متمنين لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، فيما قاموا بتوزيع الهدايا عليهم، ووفروا لهم كافة وسائل الراحة.

وكانت التجهيزات على أعلى مستوى في المملكة العربية السعودية ومطارات الدولة، وهو ما ساهم في سلاسة الإجراءات وتخليص المعاملات بسرعة، وبالتالي توفير الراحة التامة للحجاج ، كما أن كافة اطقم المطار شاركت في توفير التسهيلات لحجاج الدولة، ووفرت كل أسباب الدعم والمساعدة لهم. وكذلك الجهات الحكومية العاملة في مطار الشارقة الدولي، و شركات الطيران، و مكاتب الحج والعمرة، حيث أثمرت هذه الجهود والتنسيق الكبير بينها في إنجاح موسم الحج لهذا العام .