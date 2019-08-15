لجنة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لاستقبال الراغبين بالترشح

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أكد الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة، رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، عن جاهزية مركز إمارة رأس الخيمة لتلقي طلبات الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وذلك خلال الفترة من 18 لغاية 22 أغسطس 2019.

وأشار إلى أن أعضاء لجنة الإمارة وكافة المتطوعين تم تأهيلهم لتقديم المعلومات اللازمة للمرشحين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال عملية التسجيل، والتي ستبدأ في الساعة الثامنة صباح يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 22 أغسطس الجاري، حيث ستتم الإجراءات إلكترونياً عبر النظام الخاص بالعملية الانتخابية.

وأكد رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة على الدعم والاهتمام المتواصلين لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حفظه الله، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وحرصهما على نجاح التجربة الانتخابية في دورتها الرابعة.

وأوضح رئيس لجنة رأس الخيمة بأن اللجنة عملت على الاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة والعمل على تطويرها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات وفق أعلى المعايير.