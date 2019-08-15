رئيس لجنة انتخابات الفجيرة يؤكد جاهزية المقر لاستقبال طلبات الترشح

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكداللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بإمارة الفجيرة، جاهزية مقر استقبال طلبات مرشحي المجلس الوطني الاتحادي بالإمارة ، الذي تم تحديده في الطابق الثامن بمبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، المزود بأحدث الأجهزة لاستقبال طلبات الترشيح خلال الفترة الممتدة من 18 حتى 22 من الشهر الجاري، لمدة 5 أيام من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً، وأشار الكعبي الى تواجد الكادر الفني والإداري من ذوي الكفاءات والمؤهلين لاستقبال المرشحين وإدارة عمليات التسجيل، بما يتوافق مع شروط ومتطلبات الترشح، الى جانب الانتهاء من التأكد من جاهزية عمل كافة الأجهزة التقنية بفعالية لانجاز عملية التسجيل بكل يسر وسلاسة .