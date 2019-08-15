لجنة الوطني بأم القيوين تكمل استعداداتها لاستقبال مرشحي المجلس الوطني

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد المستشار راشد جمعة آل علي رئيس لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني، استعداد اللجنة للانتخابات، عبر تجهيز مركز تسجيل المرشحين في مركز التنمية الاجتماعية الذي سيفتح أبوابه لتلقي طلبات الراغبين في الترشّح، من يوم الأحد المقبل 18 أغسطس ولغاية يوم الخميس 22 من الشهر نفسه.

وقال إن اللجنة أتمت التجهيزات كافة، عبر طباعة الكتيبات والتعليمات التنفيذية ودليل الناخب والمرشح، وتعيين الموظفين التنفيذيين لاستقبال المرشحين وتنفيذ إجراءاتهم بأريحية تامة، وحدّدت أوقات عمل اللجنة من الأحد إلى الخميس، من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الثانية والنصف ظهراً

وأكد أنه بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، ستشهد الدورة الحالية زيادة كبيرة في أعداد النساء الراغبات في الترشح، وازدياد الهيئة الانتخابية بضعف العدد السابق، ما يؤدي الى زيادة المرشحين والناخبين.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع دائرة بلدية أم القيوين، لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، ومقار لجان مراكز الانتخاب التي ستعلنها اللجنة في وقت لاحق.