لجنة عجمان لانتخابات الوطني تكمل استعداداتها لاستقبال المرشحين

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكملت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات استعداداتها لاستقبال المرشحين لعضوية الوطني الاتحادي وذلك من خلال عقد الورش التدريبية للفريق العامل باللجنة وذلك بحسب راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان والذي أكد أن اللجنة على أهبة الاستعداد للتيسير على المرشحين.

‏وقال السويدي إنه تم تدريب كافة الموظفين على كيفية استقبال المرشحين الأحد المقبل وعملية. تسجيلهم وفق البرنامج الإلكتروني الذي أعدته اللجنة الوطنية للانتخابات، بما يضمن دقة أكبر في حفظ البيانات إضافة إلى سهولة الحصول على الكثير من التقارير الفنية من خلال هذا النظام.

وأكد رئيس اللجنة على جاهزية إمارة عجمان الكاملة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، داعياً الجميع إلى التعاون والمشاركة لإنجاح هذا العرس الوطني وتعزيز مسيرة النجاحات التي حققتها الدولة في الدورات السابقة لانتخابات المجلس.