إنقاذ حياة طفلة ابتلعت دبوساً استقرّ بمحاذاة القلب

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح أطباء الجهاز التنفسي في مستشفى العين، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في إنقاذ حياة طفلة ابتلعت دبوساً واستقر في منطقة خطيرة في محاذاة القلب.

وقال الدكتور صابر المشعل مدير قسم الجهاز التنفسي في مستشفى العين:«إن الفريق الطبي في القسم تمكن بحمد الله من استخراج الدبوس الذي يبلغ طوله نحو 2.5 سنتيمتر، من رئة طفلة عربية تبلغ من العمر 13 عاماً، استقر أسفل الرئة اليسرى بمحاذاة القلب». وأضاف:«أن الطفلة ابتلعت الدبوس عندما وضعته في فمها بينما كانت ترتدي حجابها، وعندما بدأت بالكلام انزلق الدبوس ليدخل إلى الرئة اليسرى».

جهود

وأوضح:«أنه بعد إجراء سلسلة متكاملة من الاختبارات الطبية، والصور والتحاليل تبين ارتكاز الدبوس أسفل العشيبات الدقيقة، ومما زاد الأمر صعوبة هو وجود الدبوس داخل جدار العشيبات الهوائية في مكان ضيق جداً بجانب عضلة القلب، مما تطلب تدخل أطباء الصدرية، وبتضافر الجهود المشتركة للفريق الطبي في مستشفى العين تمكن أطباء الصدرية بالدخول بالمنظار الدقيق وإخراج الدبوس من جدار الرئة مع تجنب حدوث أي نزيف بمساعدة أدوية موضعية داخل الرئتين، ومن ثم تم سحب الدبوس من الرئتين بنجاح». وأشار الدكتور صابر المشعل إلى أن الطفلة تمكنت بحمد الله من مغادرة المستشفى في نفس اليوم بعد تأكد الفريق الطبي من صحتها وسلامتها.

امتنان

وأعرب أهل الطفلة عن جزيل شكرهم وامتنانهم على الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي المعالج، وعلى الرعاية والعناية التي قدمها الطاقم الطبي والفني والإداري في مستشفى العين التابع لشركة «صحة» حتى خرجت الطفلة سالمة بحمد الله. ومن جانب آخر نبه الدكتور صابر المشعل مدير قسم الجهاز التنفسي في مستشفى العين، الأهل إلى ضرورة أخذ الحيطة وتنبيه أطفالهم لعدم وضع الدبوس في الفم أثناء ارتداء الحجاب، حيث تكررت الحالة مع طفلة أخرى منذ فترة قصيرة.