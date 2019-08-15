بحث سبل تعزيز التعاون القنصلي بين الإمارات وبريطانيا

المصدر: أبوظبي - وام

استضاف ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي أعمال اللجنة القنصلية السابعة الإماراتية- البريطانية.

وترأس جانب الدولة بدر العوضي مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب البريطاني جوليا لونجبوتوم مديرة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة، بحضور باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلين عن وزارة الداخلية، والإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. كما بحث الاجتماع مجموعة من الموضوعات من بينها: إرشادات السفر والتوعية بين البلدين، والتعاون القنصلي في المجال القضائي، وتعزيز التعاون المشترك لتسهيل دراسة الإماراتيين في الخارج، فضلاً عن تبادل الخبرات في المجال القنصلي.

ونقل العوضي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتمنياتهما للاجتماع بالنجاح والتوفيق، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الصديقين. كما أكد العوضي أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تربطهما علاقات قويّة وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد من المصالح المشتركة.

وأشار العوضي إلى تعيين منصور أبو الهول سفيراً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، مؤكداً حرص البلدين على تطوير علاقاتهما إلى آفاق أرحب بما يتماشى مع رؤية البلدين الصديقين لتحقيق تطور ونمو وازدهار في مختلف القطاعات، وخاصة الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وأكد مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الجانب القنصلي يعد جزءاً مهماً في دفع العلاقات الثنائية، حيث إنه يلامس متطلبات وتوقعات مواطني البلدين الصديقين، معرباً عن أمله بالتوصل لمبادرات قنصلية جديدة تسهم في تعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين الصديقين.

نهج

وأكد بدر العوضي النهج الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيع التسامح محلياً وإقليمياً، مشدداً على أن التسامح يمثّل أحد المبادئ الأساسية لسياسات دولة الإمارات في إقامة علاقات مع جميع الأمم والثقافات والأديان.

إكسبو 2020

أعرب بدر العوضي عن شكره وتقديره للمملكة المتحدة لمشاركتها المتميزة في معرض إكسبو 2020، مؤكداً أهمية هذه المشاركة وما ستضفيه من مزايا وبرامج ومحتوى مميز خلال المعرض، الذي سيمتد لفترة 6 أشهر.