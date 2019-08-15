وكيل «الخارجية» يتسلم أوراق اعتماد سفير الأرجنتين

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة بأبوظبي نسخة من أوراق اعتماد خورخيه أوغستين مولينا، سفير جمهورية الأرجنتين المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية لسفير جمهورية الأرجنتين التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية الأرجنتين الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.