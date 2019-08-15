408 آلاف منتسب لـ «متطوعين . إمارات» ينجزون 3 ملايين ساعة عمل

المصدر: أبوظبي - وام

أنجز منتسبو المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين . إمارات» 3 ملايين و265 ألفاً و240 ساعة عمل تطوعي، وذلك بحسب أحدث إحصاءات الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة.

وارتفع عدد المسجلين في المنصة إلى 408 آلاف و585 متطوعاً ومتطوعة، فيما بلغ عدد الفرص التطوعية المتوفرة للأعضاء المنتسبين نحو 7442 فرصة تطوعية وفرتها 454 مؤسسة على مستوى الدولة.

وتعكس الأرقام الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين في الدولـة عـلى الالتحـاق بالعمـل التطوعـي الـذي تسعـى الإمارات إلى تحويلـه لممارسة مستدامـة ترتقي بمفاهيـم التسامـح والمساهمـة المجتمعية.

منصة ذكية

وتعتبر المنصة الوطنية للتطوع أول منصة ذكية من نوعها والأكبر على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى تطوير وتنظيم الجهود التطوعية وتوسيع نطاقها في الدولة من خلال تسهيل عملية البحث والانخراط بفرص تطوعية حسب ميولهم واهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم، ولعب دور الوسيط بين الراغبين في التطوع والفرص التطوعيّة المتاحة من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص.

حيث يقوم المعنيون بإدراج أسمائهم وتسجيل حساباتهم على الموقع، في حين تقوم المؤسسات بالإعلان عن الفرص التطوعية حسب احتياجاتها.

ويكتسب مفهوم التطوع اهتماماً رسمياً كبيراً على مستوى القيادة وعلى مختلف المستويات الحكومية والأهلية في الدولة، حيث تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة ثقافة العمل التطوعي في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

تنوع

وتتنوع مؤسسات وبرامج العمل التطوعي في الإمارات بتنوع الحاجات المجتمعية والتنموية، ومنها البرنامج الوطني التطوعي لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ومبادرتا «تكاتف» و«ساند»، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومبادرة كلنا شرطة وأكاديمية الإمارات للتطوع في أبوظبي وبرنامج دبي للتطوع ومبادرة «صندوق الوطن»، إضافة إلى نظام حاضنات التطوع.